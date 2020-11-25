تعليمات للجيش الإسرائيلي بالإستعداد لإحتمال ضربة أمريكية على إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:12 مساءً - منذ 15 دقيقة

ذكر موقع “والاه” الاسرائيلي ان القيادة السياسية الإسرائيلية اصدرت في الأسابيع الأخيرة تعليمات للجيش بالاستعداد لسيناريو عمل أمريكي ضد إيران قبل أن يغادر الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض.

وبحسب ما نقله الموقع عن مسؤولين إسرائيليين كبار، فقد تحدث وزير الدفاع بيني غانتس مرتين في الأسبوعين الماضيين مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، وبحث معه الملف الإيراني والوضع في سوريا ومذكرة التفاهم الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه إذا تحركت إدارة ترامب ضد إيران، فمن المتوقع أن تتلقى إسرائيل تحذيرا مسبقا. ومع ذلك، وبسبب حالة عدم اليقين الكبيرة، فقد صدرت تعليمات للجيش للتأكد من الجهوزية الكاملة.

وأضاف الموقع، أن الخوف في إسرائيل هو أنه في حال وقوع هجوم أمريكي، قد يرد الإيرانيون عسكريا على إسرائيل مباشرة، من خلال المجموعات الموالية لإيران في سوريا أو “حزب الله”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت الأسبوع الماضي، أن ترامب أثار مع بعض كبار المسؤولين في الإدارة إمكانية مهاجمة منشأة إيران المركزية لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

ووفقا للتقرير، فقد قال نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولون حكوميون كبار آخرون لترامب إن ذلك سيؤدي إلى تصعيد إقليمي.

وبعد أيام قليلة من صدور التقرير في صحيفة “نيويورك تايمز”، زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إسرائيل. وخلال الزيارة، قال مسؤولون أمريكيون في الوفد المرافق إنه بقدر ما تشعر إدارة ترامب بالقلق، “لا تزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” فيما يتعلق بإيران، بحسب موقع “والاه”.