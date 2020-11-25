عقوبات أميركية مرتقبة على 4 كيانات داعمة لإيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:12 مساءً - منذ 47 دقيقة واشنطن أعلن المبعوث الأميركي لإيران إليوت أبرامز أن “الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي”. وأوضح أن “الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج إيران الصاروخي مقرها الصين وروسيا”. وأكد على “المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيع”.

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