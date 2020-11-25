شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي لايستبعد خروج بريطانيا من دون صفقة والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لايستبعد عدم توصل الطرفين الأوروبي والبريطاني إلى صفقة تنظم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت أورسولا فون دير لين أعضاء البرلمان الأوروبي خلال نقاش عام أن المفوضية الأوروبية لايمكنها ضمان وجود اتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، مضيفًة أن بروكسل مستعدة لعدم تسجيل اتفاق.

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