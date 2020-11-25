شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 422 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 سجلت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاربعاء، 422 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، لیرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 141217 في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 871 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) ان عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 78 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفید 19 )، ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 6313 حالة.

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