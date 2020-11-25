شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يوافق على إطلاع بايدن على تقارير المخابرات اليومية والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 قال مسؤول في الإدارة الأمريكية الثلاثاء إن البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية التي تُرفع للرئيس.

ويعني القرار أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

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