شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي .. "الموجة الثانية" قد تزيد العنف ضد اللاجئات والان نبدء بالتفاصيل
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، :"نتلقى تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع حاد في مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك عنف الشريك الحميم، والإتجار، والاستغلال الجنسي، وزواج الأطفال".
ويصادف اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر اليوم الذي حددته الأمم المتحدة كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
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