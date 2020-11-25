شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي .. "الموجة الثانية" قد تزيد العنف ضد اللاجئات والان نبدء بالتفاصيل

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء من أن "مزيجا فتاكا من الحجر والفقر المتزايد والضيق الاقتصادي من شأنه أن يطلق العنان لموجة متجددة من العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات والنازحات ومن هن بلا هوية"، وذلك في ظل تزايد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، :"نتلقى تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع حاد في مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك عنف الشريك الحميم، والإتجار، والاستغلال الجنسي، وزواج الأطفال".

ويصادف اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر اليوم الذي حددته الأمم المتحدة كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة.