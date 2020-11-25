شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: قطر تعترض زورقين مشاركان في تمرين بحري شمال "فشت ديبل" والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الداخلية البخرينية أنه في تمام الساعة 13:00 ظهراً بتاريخ 25 /11 /2020 وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذى يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم، والذي يعد تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، وأفادت الوزارة ان الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.