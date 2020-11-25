نائب يحذر من 'مشكلة' بشأن رواتب كانون الثاني

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة ناجي السعيدي، قوله إن "إقرار الموازنة ينبغي أن يكون قبل نهاية الشهر المقبل، من أجل تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021".

وأضاف، أن "عدم إرسال الموازنة، سيسبب مشكلة مالية في تأمين الرواتب، لذلك نتأمل من الحكومة ووزارة المالية إرسالها خلال الشهر الجاري، ليتحمل مجلس النواب، مسؤوليته في إقرارها"، مؤكداً "عدم وجود أي حلول أخرى، في حال تأخير إقرار الموازنة".

