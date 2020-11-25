وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد انتشاره أمس بين النشطاء.
وتظهر الأم في مقطع الفيديو وهي تحاول إحراق طفلتها في أنفها بوساطة شوكة وضعتها على النار، عقابا على استخراجها المخاط من أنفها وتناوله.
وقامت الأم بتعذيب طفلتها أمام أشقائها الصغار، حتى تكون عبرة لهم.
وذكرت المصادر أن الفيديو صور قبل 9 أشهر، ويرجح أن شقيق الضحية هو من صوره.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يزلزل مواقع التواصل بالمغرب.. أم تعذب ابنتها بطريقة وحشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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