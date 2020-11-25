فيديو يزلزل مواقع التواصل بالمغرب.. أم تعذب ابنتها بطريقة وحشية

وأفادت مواقع محلية أنه يتم حاليا التحقيق مع الأم وزوجها الذي لم يحرك ساكنا رغم استنجاد ابنته به.





وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد انتشاره أمس بين النشطاء.

وتظهر الأم في مقطع الفيديو وهي تحاول إحراق طفلتها في أنفها بوساطة شوكة وضعتها على النار، عقابا على استخراجها المخاط من أنفها وتناوله.

وقامت الأم بتعذيب طفلتها أمام أشقائها الصغار، حتى تكون عبرة لهم.

وذكرت المصادر أن الفيديو صور قبل 9 أشهر، ويرجح أن شقيق الضحية هو من صوره.