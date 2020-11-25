المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز: أمريكا ستفرض عقوبات على 4 كيانات لدعم برنامج الصواريخ الإيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال إليوت أبرامز المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، الأربعاء، إن واشنطن ستفرض عقوبات اليوم على 4 كيانات بسبب دعمها البرنامج الصاروخي الإيراني.

جاء ذلك بعد أن أنهى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إقليمية إلى الشرق الأوسط وأوروبا تهدف إلى زيادة الضغط على إيران.



وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب استباق مغادرتها للبيت الأبيض بفرض سلسلة طويلة وجديدة من العقوبات على إيران.

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إدارة ترامب تعمل على دفع خطة لفرض سلسلة طويلة من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع العشرة المتبقية لها حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.