رئيس الصين يهنىء بايدن ويأمل في تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس شي جين بينغ هنأ جو بايدن على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، معبرا عن أمله في أن يتمكن البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية على نحو صحي ومستقر.



وقالت شينخوا أن وانغ تشي شان نائب الرئيس الصيني هنأ نائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس.

وأمس الثلاثاء، أعطى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى إدارة بايدن.





وأكد ترامب، أنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

كما أعلن البيت الأبيض الموافقه على إطلاع الرئيس المنتخب على الإحاطة الاستخباراتية اليومية التي تُرفع للرئيس المنتهية ترامب.

ورحب فريق بايدن بقرار ترامب الذي يتيح "عملية نقل سلسة للسلطة"، بحسب بيان مقتضب.

وقال بايدن، انتهت الانتخابات وحان الوقت لتنحية المصالح الحزبية والخطب الرنانة.