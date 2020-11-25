تمدد طابور البطالة لم يحرك ساكنا في وول ستريت.. الأسهم مستقرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاهلت الأسهم الأمريكية، بداية تداولات الأربعاء، القفزة المفاجئة في مؤشر طلبات إعانة البطالة والتي تعكس تباطؤ التعافي الاقتصادي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح اليوم، حيث أعطت قفزة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية دليلا جديدا على تباطؤ التعافي بسوق العمل وسط تزايد في إصابات كوفيد-19.

وحسب رويترز، صعد المؤشر داو جونز الصناعي بما لا يتجاوز 12.63 نقطة تعادل 0.04% ليصل إلى 30058.87 نقطة.

واستقر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكانه عند 3635.50 نقطة.

في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 17.11 نقطة أو 0.14%، مسجلا 12053.89 نقطة.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة مجددا

وواصل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الارتفاع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن طفرة الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 والقيود المفروضة على الشركات تزيد من تسريح الموظفين وتقوض تعافي سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 778 ألفا للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقارنة مع 748 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 730 ألفا في أحدث أسبوع.

ونُشر تقرير طلبات إعانة البطالة هذا الأسبوع قبل يوم من موعده بسبب عطلة عيد الشكر غدا الخميس.

وتعصف موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة حيث يتجاوز العدد اليومي الـ100 ألف منذ أوائل الشهر الجاري.

وأصيب أكثر من 12 مليون شخص بالفيروس في البلاد، بحسب إحصاء أجرته رويترز من واقع البيانات الرسمية.

وأودى المرض بحياة أكثر من 257 ألف أمريكي وتزداد أعداد المرضى في المستشفيات، مما دفع حكومات الولايات والإدارات المحلية لإعادة فرض مجموعة من القيود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد يسفر هذا عن إبقاء طلبات إعانة البطالة فوق ذروة 665 ألفا التي شهدتها البلاد خلال الكساد العظيم بين 2007 و2009.

وكانت الطلبات تراجعت من ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس/آذار الماضي بعد إعادة نحو 80% من الموظفين المسرحين تسريحا مؤقتا في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين إلى العمل مما أسهم في معظم الانتعاش الذي شهده نمو الوظائف على مدى الأشهر الستة الماضية.