شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي لايستبعد خروج بريطانيا من دون صفقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لايستبعد عدم توصل الطرفين الأوروبي والبريطاني إلى صفقة تنظم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



وأبلغت أورسولا فون دير لين أعضاء البرلمان الأوروبي خلال نقاش عام أن المفوضية الأوروبية لايمكنها ضمان وجود اتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، مضيفًة أن بروكسل مستعدة لعدم تسجيل اتفاق.

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