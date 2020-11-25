شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن.. ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قياديين بارزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمصرع اثنين من قياداتها الميدانية البارزة، في أحدث خسائرها البشرية المتصاعدة لقياداتها في المعارك الدائرة مع قوات الجيش اليمني في عدد من الجبهات.

ونعت ميليشيات الحوثي، مقتل قائد كتيبة المهام الخاصة للمنطقة العسكرية الرابعة التابعة لهم، العميد عبدالوهاب الجبري، رفقة العميد صدام العكبري المعين منهم قائدا للواء 149 مشاة.

وأعلنت ميليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، عن تشييع جثماني العميدين العكبري والجبري، في العاصمة صنعاء، دون أن تذكر تفاصيل عن مكان مصرعهما.

في السياق، أفادت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، أنه تم أمس الثلاثاء، تشييع 17 عسكريا، بينهم النقيبان خالد صبر، و قطران طاهر، والملازمون أحمد الزوار، و مبارك الهبره، و مهيب السياغي، وعلي أحمد عبدالحق.

وشهدت الأيام الماضية مواجهات شرسة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات القتال خاصة في مأرب ونهم والجوف، أسفر عنها سقوط مئات القتلى والجرحى من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية، وسط تكتم شديد من قبل الميليشيات خشية تعرض صفوفها لمزيد من التصدُّع والانهيار.