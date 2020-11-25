شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل «إرهابي» جنوب البحر الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي لاستهداف الملاحة الدولية بحنوب البحر الأحمر.

وقالت قوات تحالف إن هناك سفينة تجارية أصيبت بأضرار طفيفة جراء شظايا العملية الإرهابية.

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