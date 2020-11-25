شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية قامت باستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل الذي يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية «بنا» إن الحادثة وقعت الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك أثناء عودة الزورقين البحرينيين بعد انتهاء مهمتهما، وأفادت الوزارة بأن الزورقين استكملا بعد ذلك حركتهما.

وقالت الوزارة إن ما حدث يعد تصرفاً يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي. وأشارت إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.

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