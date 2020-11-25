شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأ، الأربعاء، جو بايدن على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، معبراً عن أمله في أن يتمكن البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية على نحو صحي ومستقر. وقالت شينخوا إن وانغ تشي شان نائب الرئيس الصيني هنأ نائب الرئيس المنتخبة كامالا هاريس.

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