شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق ذكي لتسويق منتجات نزلاء المؤسسات الإصلاحية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

كشف المقدم عبدالجليل إسماعيل أحمد، رئيس قسم تنسيق التأهيل بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، عن تطوير المؤسسة لتطبيق ذكي لبيع وتسويق منتجات نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بشكل إلكتروني يسمى «متجري»، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.

وأشار إلى أن المديرية وفرت، وفق القانون رقم 43 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، عدة ورش لجعل النزلاء أشخاصاً فاعلين، ومنتجين، تشمل ورش نجارة، وورش نحاس، ومصنع لوحات أرقام السيارات، ومصنعاً للملابس.

وأكد سعي المديرية وفق أفضل المعايير العالمية، إلى تقويم النزلاء تمهيداً لدمجهم في المجتمع كعناصر فاعلة. ولتحقيق الرؤية الحضارية في الإصلاح والتأهيل تطبق الإدارة حزمة من البرامج التعليمية والحرفية التي يتم تطويرها بشكل مستمر لتأمين فرص العمل المناسبة للنزلاء عقب خروجهم.

وقال إن المؤسسات العقابية والإصلاحية ليست مكاناً لمعاقبة النزلاء، بل لإصلاحهم وتأهيلهم، وشدد على أن المديرية تكرس جهودها من أجل العمل على نجاح منظومة التأهيل والإصلاح ورفدها بكل ما من شأنه الارتقاء بها بما يضمن تحقيق معدلات أداء ذات نسبة مرتفعة مقرونة بالجودة والتميز وتسعى وبالدرجة الأولى إلى إحداث تغيرات من شأنها تهيئة الظروف الموائمة لتشمل المستوى التنفيذي وارتكاز أساسها على عملية الإبداع والابتكار.

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