شكرا لقرائتكم خبر عن قمع الديكتاتور.. شرطة تركيا تعتقل 99 عاملا بعد فصلهم تعسفيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النظام التركي يواصل جرائمه وانتهاكاته ضد المواطنين والمعارضين في تركيا، وقامت الشرطة التركية، باعتقال 99 شخصًا من عمال محافظة قوجالي المفصولين من عملهم، أثناء تجمعهم، أمام فرع نقابة المعادن بالمحافظة، قبل توجههم إلى العاصمة التركية أنقرة في مسيرة كبيرة بسبب عدم تعويضهم عن فصلهم من وظائفهم، حسبما أعلنت نقابة العمال بالمحافظة، على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، أعلن محافظ كوجالي، ساردار يافوز، حظر التظاهرات والمسيرات لمدة 30 يومًا في المدينة التي تقع شمال غرب البلاد، على خلفية تفشي فيروس كورونا، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

كانت الشرطة التركية هاجمت المئات من عمال محافظة قوجالي، الذين اجتمعوا في تمام الساعة العاشرة أمام فرع نقابة المعادن المتحدة في مقاطعة جبزي بمدينة كوجالي، وقال العمال الذين عقدوا العزم على المسيرة رغم قرار المنع الذي اتخذه المحافظ،لو كان الفرمان من المحافظ، فالطرق طرقنا، لا يمكنهم اللعب مع العامل مثل القطة والفأر.