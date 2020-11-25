شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الداخلى بهيئة الاستعلامات ومصلحة الضرائب ينظمان ندوات للتوعية الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت سلسلة اللقاءات التى يعقدها قطاع الإعلام الداخلى بهيئة الاستعلامات بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية، للتوعية لضريبية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار دور قطاع الإعلام الداخلى ومسئوليته نحو التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية. وعقدت أولى اللقاءات بمجمع إعلام بنها، وذلك بتنظيم ندوة حول الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبى الإلكترونى للأشخاص الطبيعيين .

وأشاد الدكتور عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون بين الهيئة ومصلحة الضرائب المصرية من أجل بناء الوعى الضريبى للمواطنين والممولين بهدف تعظيم الإيرادات العامة، وسد عجز الموازنة، وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منى مدحت رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، بما يخلق بيئة محفزة للاستثمار تعزز بنية الاقتصاد القومي، لافتة إلى أن هذه الحملة الاعلامية تسهم في إبراز أهمية الفاتورة الضريبية، وكيفية التأكد من صحتها، باعتبار أن الفاتورة تضمن حق المستهلك في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، ورد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

وتحدث ثروت عبد الباقى رئيس الإدارة المركزية للنظم والتطبيقات بمصلحة الضرائب عن طريقة الدفع الإلكترونى وأهميتها في القضاء على المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه الممولين، كما تحدث محسن الجيار مدير إدارة المسجلين بالمصلحة عن الفاتورة الاليكترونية مؤكدا أن الحكومة المصرية بدأت رحلة التحول الرقمي ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تعد أحد أهم الحلول الرئيسية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة نظراً لتأثيرها الكبير علي التطور والنمو الاقتصادي ودعم إدراج الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحسين الخبرات الرقمية لدي الممولين .

وأشار الجيار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل) ، لها رقم تعريفي فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقمياً ، كما أنها تعد مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة ،ويتم توقيعه إلكترونياً . وذكر طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الفواتير الإلكترونية تعمل علي انسيابية تقييم الممول وتسهيل تقديم وإدارة إقرارات ضريبة القيمة المضافة ، وكذلك إجراءات الفحص والالتزام وتحقيق الاستفادة من المعالجة الكاملة للفواتير الرقمية ، و تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية.