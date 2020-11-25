أسعار الدولار ترتفع في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشا واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.