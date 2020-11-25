مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان يحصل على جائزة التميز العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

حصل مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان، على جائزة التميز الحكومي العربي فى دورتها الأولى، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن منطقة بنبان يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية، كونها تضم واحد من أكبر تجمعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويبلغ عددها 40 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.

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