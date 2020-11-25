قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم موقع سبسطية الأثري شمال نابلس

فرض جيش الاحتلال طوقا عسكريا في محيط موقع سبسطية الأثري، بهدف تأمين اقتحام المستوطنين فيما منع جنوده الفلسطينيين من التواجد داخل الموقع.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الموقع الأثرى شمال مدينة نابلس تمهيدا لدخول عشرات المستوطنين للموقع وذلك بهدف تنظيم جولات داخل معالمه وأداء طقوس تلمودية، وفقا لقناة الغد.

ويشار إلى أن ساحة البيدر قد

شهدت تمركز جنود الاحتلال لتسهيل عملية الاقتحام من جانب المستوطنين.

ووزع بعض الأفراد في الموقع الأثري منشورات تزيف تاريخ المنطقة، وتدعي أن المنطقة ذات أصل يهودي.

وهذه الساحة الأثرية كانت مساحة صخرية تم تمهيدها بواسطة مشروع هولندي نرويجي بلجيكي بعد أن سيطر

الجانب الإسرائيلي على الموقع.

وعلى بعد 3 كيلومترات من الموقع الأثري تقع مستوطنة شافي شبرون، يقطنها رئيس مجلس إدارة مستطونات شمال الضفة، ما يساعد على كثافة الاقتحامات في بلدة سبسطية.

و يستمر زحف لسياسات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية الذي ما كان ليحدث لولا موقف الحكومة الأمريكية الصامت.

و دعت روسيا الحكومة الإسرائيلية، إلى" الامتناع عن أي خطوات تقوض آفاق استئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي المباشر حول القضايا الأساسية الخاصة بالوضع النهائي".