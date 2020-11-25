أفغانستان.. جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة

أفادت وكالة شينخوا، بوقوع إنفجار سيارة مفخخة، خارج مكتب تابع لشرطة مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان، أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل.

ولقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، يوم أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.

الجدير بالذكر، إن الانفجارين وقعا في أحد الأسواق الشعبية بمدينة باميان بالقرب من فندق محلي.

و لم تعلن أي جماعة مسلحة بما فيها حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية التي تعد من أكثر ولايات أفغانستان أمانا ويزورها سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب.

و تجري منذ الثاني عشر من شهر سبتمبر مفاوضاتٌ بين الحكومةِ الأفغانية وحركةِ طالبان في العاصمة القطرية الدوحة من أجل التوصل الى تفاهم ينهي الحربَ ويُرسي السلام.

ذلك وفقَ بنود الاتفاق بين واشنطن والحركة الموقعِ في فبراير الماضي، واذا تسعى واشنطن الى تسريع سحب قواتها من افغانستان حث وزيرُ الخارجية الامريكي مايك بومبيو الطرفين على تسريع وتيرة التفاوض والتوصلِ الى اتفاقات.