إيران تسجل 13843 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 13،843 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة، فيما تم تسجيل 469 وفاة جديدة بالفيروس، خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية،- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 894،385، أما إجمالي الوفيات بلغ 46،107 منذ تفشي الوباء في البلاد.



وأشارت الوزارة إلى أن كافة

الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن أول مواطني دول التكتل الـ27 يمكن تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد أواخر العام الجاري.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "ثمة ضوءا أخيرا في نهاية النفق"، وأضافت للمشرعين

في الاتحاد الأوروبي أن "أول المواطنين الأوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية ديسمبر".

لكنها حذرت من أن على الدول الأعضاء أن تعد على وجه السرعة السلاسل اللوجستية لنشر مئات الملايين من جرعات اللقاحات.

وقالت فون دير لاين: "يجب أن تستعد الدول الأعضاء الآن. نحن نتحدث عن الملايين من الحقن. نتحدث عن سلاسل التبريد. نتحدث عن تنظيم مراكز التطعيم. نتحدث عن الموظفين المدربين الموجودين هناك. سمها ما شئت"، محذرة من أن كل هذا يجب أن يكون جاهزا.