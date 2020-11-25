أعلنت قوات الإنقاذ الإسبانية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قرب جزر الكناري إلى سبعة قتلى، فيما لا زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية.
30 شخصا واصطدم بالصخور قرب ميناء صغير بجزر الكناري، مضيفة أن القارب كان بين 12 قاربا قطعت السلطات طريقها خلال الليلة الماضية ، وأنقذت 300 شخصا كانوا على متنها فيما لقي شخص مصرعه لاحقا.
وذكرت السلطات -حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية- أن القارب كان على متنه أكثر من
يذكر أن أكثر من 18 ألف مهاجر فارين من العنف والفقر وصلوا إلى جزر الكناري خلال العام الجاري ، ما يمثل زيادة بنسبة ألف في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2019، ولقي 500 شخص مصرعهم خلال محاولات الهجرة، وسجلت قرابة نصف أعداد الوصول ومعظم الوفيات خلال الثلاثين يوما الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإسبانية: مصرع 7 مهاجرين جراء اصطدام قاربهم بالصخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.