اختفت عن الأنظار في ظروف غامضة في زاكورة.. العثور على مروى ذات الخمس سنوات في منزل أحد الرحل

عثر، صباح اليوم الأربعاء، على الطفلة مروى لمام، البالغة من العمر خمس سنوات، والتي اختفت عن الانظار، منذ منتصف نهار يوم أمس الثلاثاء، بدوار تكشطات، التابع إلى النفوذ الترابي لجماعة بوزروال، في إقليم زاكورة.

وقال أحد أقارب الطفلة مروى، في حديثه مع “اليوم24″، إنه تم العثور عليها لدى أحد الرحل على بعد مسافة بحوالي 7 كيلومترات.

وأكد المتحدث نفسه أنه عثر على الطفلة من طرف السلطات وهي في صحة جيدة، إذ تم الاستماع إليها رفقة والدها، وإلى الشخص، الذي وجدت في منزله.

وكانت أسرة “مروى لمام” قد أبلغت مصالح الدرك الملكي باختفاء ابنتها في ظروف غامضة، منذ منتصف يوم أمس الثلاثاء، عند مغادرتها مؤسسة للتعليم الأولي.