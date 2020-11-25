بوطازوت تحل في المغرب للمشاركة في عمل فني جديد

عادت الفنانة المغربية، دنيا بوطازوت، إلى المغرب، بعد أشهر عديدة من الغياب، قادمة إليه من البرتغال، من أجل الشروع تصوير مسلسل تلفزي.

ووصلت بوطازوت، قبل أيام، إلى أرض الوطن، الذي غابت عنه مرغمة، طوال فترة الجائحة، باعتبارها مقيمة مع زوجها، وطفلها هناك.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن بوطازوت تخوض، في الفترة الحالية، تجربة فنية، إذ تشرع في تصوير الجزء الثاني من مسلسل “بنت باب الله، الذي يبث على القناة الأولى، تحت إشراف المخرجة فاطمة علي بوبكدي.

وكانت بوطازوت قد ظهرت، في فترة الإغلاق الشامل، في مقطع فيديو، وهي تبكي اشتياقا للمغرب، وأهلها، الذين وجدت نفسها غير قادرة على زيارتهم، بسبب الوضعية الوبائية.

وكانت بوطازوت قد وضعت مولودها البكر، في شهر فبراير الماضي، في البرتغال، ولم تتمكن من اصطحابه إلى زيارة العائلة، بسبب إكراهات الجائحة.