ضبط أربع حاويات مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الاوسط

وقالت الهيئة في بيان تلقته الخليج 365، انه "تم ضبط 4 حاويات داخل الحرم الكمركي مخالفة لضوابط الاستيراد ومتروكة منذ عام 2017، منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة ".

ولفت البيان الى ان "عملية الضبط تمت وفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي شكلت على إثرها لجنة من برئاسة مديرية المنفذ /هيأة المنافذ الحدودية وعضوية الجهات ذات العلاقة، للكشف على الحاويات والتي أكدت صحة المعلومات الواردة والتي تحتوي على مواد كيماوية واصباغ ومستلزمات طبية ومواد منزلية متنوعة".



وتابع البيان انه "تم ختم الحاويات من قبل اللجنة بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".