أمير قطر يزور تركيا غدا للمشاركة في ترؤس اجتماع اللجنة العليا المشتركة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الديوان الأميري القطري اليوم الأربعاء أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور العاصمة التركية أنقرة غدا الخميس، ليترأس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

وأضاف بيان صادر عن الديوان أن الدورة ستتناول سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وكان السفير التركي لدى قطر، مصطفى كوكصو، قد كشف عن أنه سيتم توقيع أكثر من ثماني اتفاقيات جديدة بين البلدين، خلال الاجتماع.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم عنه القول إن هذه "الاتفاقيات تتنوع بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية".

وكشف أيضا عن "استثمارين جديدين لقطر في تركيا سيتم التوقيع عليهما رسميا، أحدهما في مجال الموانئ البحرية والآخر استثمار ضخم في أحد مراكز التسوق الكبرى المعروفة في إسطنبول".

وتأسست "اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا" عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في كانون أول/ديسمبر من العام التالي.

وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات بين قطر وتركيا، نتج عنها إبرام 52 اتفاقية في مجالات متنوعة.