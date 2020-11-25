أردوغان لبوتين: جهود وقف إطلاق النار في ناجورنو قرة باغ يمكن أن تشمل دولا أخرى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية توسيع جهود الحفاظ على وقف إطلاق النار في ناجورنو قرة باغ لتشمل دولا أخرى من المنطقة.

وأوقفت الهدنة الموقعة يوم العاشر من نوفمبر تشرين الثاني الأعمال العسكرية في إقليم ناجورنو قرة باغ، المعترف به دوليا كجزء من أذربيجان لكن يقطنه الأرمن، والمناطق المحيطة به بعد أسوأ قتال تشهده المنطقة منذ التسعينيات.

واتفقت تركيا وروسيا على إقامة مركز في المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار وأقر البرلمان التركي مشروع قانون يسمح بنشر قوات من أجل إرسال مراقبين عسكريين.