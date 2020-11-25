شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 326 حالة إصابة بكورونا وتعافي 476 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356067 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 476 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 344787 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5825 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5455 والحالات الحرجة 724 حالة.

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