حقيقة قرار إغلاق المساجد بسبب كورونا في مصر

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

نفت الحكومة المصرية، اليوم، ما تردد عن صدور قرار بإغلاق كل المساجد تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقالت الحكومة، في بيان بصفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك" اليوم، إنه انتشر في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق كل المساجد تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت صحة النبأ.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور أي قرارات بإغلاق كافة المساجد، مُشددةً على أن قرار فتح المساجد لكل الصلوات ما زال سارياً دون تغيير وتحت إشراف مديريات الأوقاف بكل محافظة.

وأشارت إلى الالتزام التام بتطبيق كل التدابير الاحترازية والوقائية، مع استمرار حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد، كما يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات أو تهاونه في تطبيقها.

وناشدت الحكومة المصرية جميع المواطنين عدم الانسياق وراء "تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".