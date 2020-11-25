شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 مهاجرين غرقاً قبالة جزر الكناري والان نبدء بالتفاصيل
وتعمل فرق الإنقاذ على البحث عن ضحايا آخرين محتملين إثر الحادث الذي وقع قبالة قرية أورسولا شمال جزيرة لانزاروت في الليلة الماضية.
وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ الإسبانية "انقلب مركب صغير حوالى الساعة 7,30 مساء أثناء اقترابه من الساحل".
وأضافت أن خمسة أشخاص من الذين كانوا على متن المركب وصلوا الى اليابسة فيما تم انقاذ 15 آخرين.
من جهته أوضح رئيس خدمات الطوارئ والأمن في لانزاروت إنريكي إسبينوزا أنه تم انتشال جثتين أخريين وإن ثمة 28 ناجيا حاليا ،مشيراً إلى احتمال وفاة ثلاثة أشخاص آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 4 مهاجرين غرقاً قبالة جزر الكناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.