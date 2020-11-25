شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 مهاجرين غرقاً قبالة جزر الكناري والان نبدء بالتفاصيل

قتل أربعة أشخاص على الأقل إثر غرق سفينة مهاجرين كانت تقل نحو 30 شخصا قبالة جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وتعمل فرق الإنقاذ على البحث عن ضحايا آخرين محتملين إثر الحادث الذي وقع قبالة قرية أورسولا شمال جزيرة لانزاروت في الليلة الماضية.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ الإسبانية "انقلب مركب صغير حوالى الساعة 7,30 مساء أثناء اقترابه من الساحل".

وأضافت أن خمسة أشخاص من الذين كانوا على متن المركب وصلوا الى اليابسة فيما تم انقاذ 15 آخرين.

من جهته أوضح رئيس خدمات الطوارئ والأمن في لانزاروت إنريكي إسبينوزا أنه تم انتشال جثتين أخريين وإن ثمة 28 ناجيا حاليا ،مشيراً إلى احتمال وفاة ثلاثة أشخاص آخرين.