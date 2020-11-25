شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حالة الطوارئ في تونس 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أنه تم فرض حالة الطوارئ في تونس منذ يوم 24 نوفمبر 2015 إثر تفجير إرهابي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي، وتم التمديد في حالة الطوارئ بعد هجوم إرهابي آخر استهدف مدينة بنقردان من قبل عناصر يتبعون تنظيم "داعش" الإرهابي.
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