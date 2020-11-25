أساور مراقبي الانتخابات الأمريكية.. طرافة ورائحة كريهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل مراقبو الانتخابات على أساور معصم ذات رموز تعبيرية غريبة أثناء عملية إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسن، ما أثار موجة جدل بشأنها.

وأفادت صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينل" بأن المراقبين في مركز ويسكنسن في وسط مدينة ميلووكي، يُمنحون أساور معصم بلاستيكية كل يوم؛ لإثبات أنهم اجتازوا عملية الفحص الصحي.



وقالت إن مراقبي الانتخابات حصلوا على أساور عليها إيموجي (رمز تعبيري) كومة براز مبتسمة، أثناء مراقبة عمليات إعادة فرز الأصوات يوم الثلاثاء.

وفي الأيام السابقة، كانت الأساور تحمل كلمة "VIP"وتعني "شخصية عظيمة الشأن"، لكن رموز يوم الثلاثاء الفجة أثارت الكثير من الانتقادات.

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت فيكي ماكينا، وهي مذيعة برنامج حواري إذاعي محلي محافظ: "قالت متطوعة في إعادة الفرز إنها أجبرت وآخرين على ارتداء هذه الأساور للمشاركة في إعادة الفرز".

وأضافت: "الموظفون والمحامون والمتطوعون يرتدونها جميعًا. ألا يأخذ هؤلاء الناس الانتخابات على محمل الجد؟".

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في ولاية ويسكنسن، ريد ماجني، في تصريحات صحيفة، إن لجنته، ولجنة انتخابات مقاطعة ميلووكي ليس لهما دور في اختيار الأساور.

وأضاف ماجني: "ما أفهمه هو أن مركز ويسكنسن استخدم أي أساور لديهم في مخزونهم. كل يوم يستخدمون رباط معصم مختلف".

في المقابل، أصر كاتب العدل في مقاطعة ميلووكي جورج كريستنسون على أن الأمر لا يمثل أي مشكلة.

وقال كريستنسون للصحيفة: "لطالما اعتقدت بشكل شخصي أنها كانت مثلجات الشوكولاتة".

وأضاف: "مركز ويسكنسن هو موردنا. إنهم يتولون أمر الخدمات اللوجستية. ربما يقومون فقط بسحب ما لديهم من مخزون".

وتابع: "لذا مرة أخرى، إنها ليست مشكلة. الجميع حصلوا على واحدة".

وكانت حملة الرئيس دونالد ترامب، مولت عملية إعادة فرز الأصوات في مقاطعتين بعد أن فاز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية.

وذكرت "جورنال سينتينل"، الثلاثاء، أن إعادة الفرز كشفت عن 386 بطاقة اقتراع غيابي لم تحتسب بسبب "خطأ بشري".

ولكن هذه الأصوات وحدها لن تكون كافية لوضع ترامب في الصدارة على بايدن، الذي فاز بأكثر من 20 ألف و600 صوت.

وبدأت إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسن، الجمعة ومن المقرر أن تكتمل بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول مقبل.