سيارة "مناهضة للعولمة" تصطدم بمقر المستشارة الألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اصطدمت سيارة تحمل "رسائل مناهضة للعولمة"، ببوابة مقر المستشارة الألمانية في العاصمة برلين، في حادث متكرر ذي دوافع سياسية على ما يبدو.

وتظهر صور ومقاطع فيديو اصطدام سيارة صغيرة ببوابة المستشارية صباح اليوم، فيما أكد شهود عيان الواقعة لمجلة دير شبيجل ووكالة رويترز.

ونقلت دير شبيجل عن متحدث باسم شرطة برلين قوله إن هناك "حادثا مروريا" عند بوابة المستشارية.

وأوضحت دير شبيجل -نقلا عن مصادر أمنية- أن "قائد السيارة يستخدم كرسيا متحركا، وتحتجزه الشرطة في الوقت الحالي".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات. فيما تواجدت سيارة إسعاف في محيط موقع الحادث وفرضت الشرطة كردونا أمنيا.

ووفق صحيفة بيلد، فإن الهجوم ذي دوافع سياسية على ما يبدو حيث حمل جانبي السيارة شعارات هي "أوقفوا سياسة العولمة"، و"أنتم ملعونون يا قتلة الأطفال وكبار السن".





السيارة نفسها سبق أن ارتكبت نفس الواقعة في فبراير ٢٠١٤، حين اصطدمت ببوابة المستشارية، وكان مكتوبا على أحد جانبيها "لا مزيد من تغير المناخ القاتل للبشر"، وعلى الجانب الآخر: "نيكول، أنا أحبك"، وفق الصحيفة ذاتها.

ووقتها، خضع السائق للتحقيق ثم أطلق سراحه، لأن الحادث لم يتسبب في أي إصابات.