شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تصطدم بمقر ميركل.. والشرطة تحقق والان مع التفاصيل
وكتبت على السيارة عبارات «أوقفوا سياسة العولمة» باللون الأبيض على جانبها الأيمن و«اللعنة على قتلة الأطفال وكبار السن» مكتوبة على الجانب الأيسر. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، في وقت تواجد فيه العشرات من رجال الشرطة وسيارة إطفاء في موقع الحادثة.
واعتقل سائق السيارة الذي ظهر على كرسي متحرك، فيما قالت الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة. وكان من المقرر أن تستضيف ميركل اجتماعا حكوميا بالفيديو لبحث ومناقشة تمديد الإغلاق كإجراء احترازي لاحتواء كورونا.
وتعيش أوروبا في حالة تأهب بعد الهجمات الإرهابية في باريس ونيس وفيينا وسويسرا في الأسابيع الأخيرة. ويقع مكتب المستشارة الألمانية في مربع يحتوي على مبنى الرايخستاغ الذي يضم البرلمان الألماني، وهو بعيد عن الطرق الرئيسية.
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