شكرا لقرائتكم خبر عن 9 منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ نساء اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت لجنة حقوق الإنسان الحكومية في الجوف اليمنية اليوم (الأربعاء)، مليشيا الحوثي بالوقوف وراء مقتل وإصابة أكثر من 20 مدنياً في المحافظة من خلال زراعة الألغام والعبوات الناسفة خلال أسبوع. وأكدت في بيان لها أن الألغام الحوثية أسفرت عن مقتل 3 مدنيين بينهم امرأة في مديريتي خب الشعف والحزم.

وأوضحت اللجنة أن حوادث الانفجارات أسفرت أيضاً عن إصابة ما لا يقل عن 17 مدنياً بينهم 12 امرأة و3 أطفال، بالإضافة إلى تضرر ثلاث سيارات لمواطنين.

يأتي ذلك، في الوقت الذي طالبت 9 منظمات حقوقية يمنية بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع النساء المعتقلات والكشف عن المخفيات قسرياً وإطلاق سراحهن. وقالت المنظمات في بيان مشترك اليوم:«نتابع بقلق بالغ ملف النساء المعتقلات في اليمن وما آل إليه من تجاهل وإهمال، وعدم التعامل الجاد من جميع الأطراف مع قضية المعتقلات من النساء، مع ما يحمله هذا الملف من انتهاكات مركبة ومتعددة للنساء لترويع المجتمع وترهيبه، الأمر الذي يستدعي الوقوف بجدية أمامه من أجل إيقاف الممارسات والجرائم المرتكبة بحق النساء اليمنيات، والتي تعد خارجة عن سياق الأعراف والقيم المجتمعية في اليمن»، محملين الحوثي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير.

من جهة أخرى، رصدت القوات المشتركة 116 خرقًا للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من الحديدة خلال 12 ساعة الماضية، موضحة أن الخروقات ارتكبتها مليشيا الحوثي في مديريات التحيتا وحيس والجبلية والدريهمي شرق المدينة.