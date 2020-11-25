شكرا لقرائتكم فيروس كورونا تقارير: تدهور صحة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير إعلامية سودانية، الأربعاء، أن صحة زعيم حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي تدهورت في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع الشهر الحالي.

ويتلقى المهدي، ذو الـ85 عاما، العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد نقله إليها بطائرة خاصة ضمن آخرين من أسرته أصيبوا بكورونا.

يذكر أن السودان يشهد موجة ثانية من كورونا، وارتفع في الأسبوعين الماضيين عدد المصابين بكوفيد-19 إلى المئات، بحسب وزارة الصحة السودانية.

ومنعت السلطات الحفلات الجماهيرية، وأغلقت صالات الأفراح وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعمل بنسبة 50% من موظفي الخدمة المدنية.

بينما استبعدت السلطات إغلاق البلاد، بسبب ما سمّته الخسائر الصحية والاقتصادية الكبيرة، التي لازمت الموجة الأولى من الوباء.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد منذ بدء انتشار كورونا إلى نحو 16 ألفا و500 مصاب، وتوفي أكثرُ من 1200 شخص جراء الإصابة بالفيروس.