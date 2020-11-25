شكرا لقرائتكم داعش روسيا.. إحباط هجمات إرهابية خطط لها داعش في موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبط الأمن الروسي "هجمات إرهابية مزمعة" كان ينوي تنظيم داعش شنها في منطقة موسكو، حسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن الاتحادي تأكيده، اليوم الأربعاء، الكشف عن خلية متشددة وتفكيكها.

كما تم اعتقال شخص خطط لتنفيذ هذه الهجمات وضبط قنبلة بدائية الصنع.

عناصر من جهاز الأمن الاتحادي خلال عملية تبادل إطلاق نار أمام مكتب الجهاز في موسكو في ديسمبر 2019

وأوضح الأمن في بيان أن عناصره تمكنت من اعتقال أحد أعضاء الخلية في مقاطعة فلاديمير المجاورة لمقاطعة موسكو، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، دون أن يحدد مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين.

وذكر البيان أنه "تم العثور في أماكن إقامة المتطرفين على عبوة ناسفة، إضافة إلى مواد أخرى ووثائق"، مشيراً إلى وجود معلومات تدل على أن الخلية عملت على التجنيد وجمع الأموال لصالح الإرهابيين.