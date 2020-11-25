شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة قتلى بغرق سفينة مهاجرين قبالة «الكناري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسبانيا-أ.ف.ب

قتل أربعة أشخاص على الأقل، إثر غرق سفينة مهاجرين كانت تقل نحو 30 شخصاً قبالة جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، كما أعلنت أجهزة الطوارئ. وتعمل فرق الإنقاذ على البحث عن ضحايا آخرين محتملين إثر الحادث الذي وقع قبالة قرية أورسولا شمالي جزيرة لانزاروت في وقت متأخر، الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ: «انقلب مركب صغير نحو الساعة 7:30 مساء أثناء اقترابه من الساحل».

وأضافت، أن خمسة أشخاص من الذين كانوا على متن المركب وصلوا إلى اليابسة فيما تم إنقاذ 15 آخرين.



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