شكرا لقرائتكم خبر عن الديك الرومي «كورن» يحصل على عفو ترامب.. وفلين ينتظر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجا ديك رومي يحمل اسم «كورن» من مصير أسود كان محدقاً به بعدما عفا عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملاً بالتقليد السنوي في البيت الأبيض قبل عيد الشكر الذي يحل هذا العام وسط تفشي جائحة «كوفيد ـ 19»، بينما ينتظر مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين عفواً خاصاً قبل انتهاء الولاية الرئاسية.

وقال الملياردير الجمهوري، إن «عيد الشكر يوم مميز للديوك الرومية»، لكنه «لأكثريتها ليس يوماً سعيداً». وجاء كلامه خلال هذا الطقس السنوي في البيت الأبيض الذي يقوم به للمرة الأخيرة في ولايته، بمناسبة العيد العائلي الذي يحل الخميس، ويستهلك خلاله الأمريكيون على مائدة العشاء مع عائلاتهم، 45 مليون ديك رومي سنوياً.

لكن السلطات الصحية دعت الأمريكيين هذا العام إلى ملازمة المنزل في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات بـ«كوفيد ـ 19» في الولايات المتحدة، حيث حصد الوباء أرواح ما يقرب من 260 ألف شخص.

وتعلّق الحكومة آمالاً كبيرة على لقاحات عدة قد تنال سريعاً الإذن الرسمي للبدء بحملات تلقيح على نطاق واسع. وقال ترامب: «نحن ممتنون إزاء اللقاحات والعلاجات التي ستنهي قريباً الجائحة»، بعدما شكر أفراد الطواقم العلاجية والعاملين الاجتماعيين والعلماء على جهودهم.

وأضاف: «من الرائع أن نعلم بأن اللقاحات آتية وهي ستصل على الأرجح اعتباراً من الأسبوع المقبل أو بعده بقليل»، وذلك قبل منح «العفو الكامل» للديك الرومي «كورن» في حدائق البيت الأبيض.

ونال «كورن» هذا العفو بعدما تغلب على ديك رومي آخر بنتيجة تصويت على «تويتر»، لكن المنافس الخاسر «كوب» سينجو بريشه أيضاً وفق التقليد.

وسيوكل الديكان الروميان المربّيان في مزرعة في مدينة والكوت في أيوا، إلى رعاية جامعة ولاية أيوا، حيث سيعيشان تقاعداً «طويلاً وسعيداً للغاية».

من جانب آخر، نقل موقع «أكسيوس» وصحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر بدون الكشف عن هويتها، أن ترامب ينوي إدراج المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين على لائحة أشخاص سيعفو عنهم في الأيام الأخيرة لرئاسته.

وكانت المحادثات السرية التي أجراها مايكل فلين مع السفير الروسي في واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2016، قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً، ركناً أساسياً في التحقيق الذي أجراه لاحقاً المدعي العام الخاص روبرت مولر، حول شبهات بحصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

وبعد أكثر من عامين من التحقيق، لم يجد فريق روبرت مولر أي دليل على وجود مثل هذا التواطؤ. واضطر فلين للاستقالة بعد 22 يوماً فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي لترامب، لكن الرئيس اعتبر على الدوام أن التحقيق كان استهدافاً سياسياً، وأن مايكل فلين وهو جنرال سابق في الجيش ومدير سابق لوكالة استخبارات الدفاع، «رجل صالح». (أ.ف.ب)