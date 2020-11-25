حصر عددي| تفوق "كعربان" في انتخابات إعادة النواب بالمنشاة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة في محافظة سوهاج، ومقرها مركز المنشاة، من الحصر العددي لجولة الإعادة.
وأظهر الحصر تفوق عاطف كعربان بعدد أصوات 36713، بينما حصل منافسه إسماعيل أبو كريشة على 28180 صوتًا.
جدير بالذكر أن الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشاة يتنافس في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فيها مرشحان على مقعد واحد.
تأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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