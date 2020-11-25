حصر عددي| تفوق "نصر ورضوان" في انتخابات إعادة النواب بجرجا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة في محافظة سوهاج، ومقرها مركز جرجا، من الحصر العددي لجولة الإعادة.

وأظهر الحصر تفوق ياسر نصر بعدد أصوات 52780، بينما حصد خليفة رضوان 52395 صوتًا، وإسماعيل الطهطاوي على 32688 صوتًا، وعبدالمنعم أبو الفتوح على 30218 صوتًا.

جدير بالذكر أن الدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا يتنافس في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فيها 4 مرشحين على مقعدين.

تأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.