حصر عددي لنتيجة انتخابات النواب بطامية وسنورس في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى: انتهت أعمال الفرز لانتخابات الإعادة لمجلس النواب في دائرة طامية وسنورس بالفيوم. وطبقا للحصر العددي لأصوات الدائرة، حصد المرشح محمد ثابت الجمال 73 ألفًا و370صوتًا، وعبد المنعم عبد العليم 65 ألفًا و257 صوتًا، ومحسن أبو سمنة 58 ألفًا و203 أصوات، فى حين حصد أيمن الصفتي 53 ألفًا و345 صوتًا، وبسام الصواف 52 ألفًا و781 صوتًا، وأحمد مصطفى عبد الواحد 43 ألفًا و720 صوتًا.

تأتى تلك الأرقام وفقًا للحصر العددي للجان مع التأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.

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