كشف متحدثون، في تصريحات متفرقة لـ”اليوم 24″، أن ظاهرة الشغت دخيلة علی الدوري المغربي، لم تشهدها الأجيال السابقة.

وربط المتحدثون التنامي المهول للظاهرة بقلة الوعي، وعدم التمييز بين ما هو رياضي وغير رياضي.

وتحدث اخرون عن ظهور عصبية كروية جديدة قالوا انها ساهمت في الرفع من وثيرة الشغب.

كانت هذه تفاصيل خبر بيضاويون يعلقون على الشغب:” الظاهرة جديدة والسبب وراء تناميها يعود الی قلة الوعي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.