شكرا لقرائتكم خبر عن «جوتيريش»: على زعماء إثيوبيا حماية المدنيين في تيجراي والان نبدء بالتفاصيل

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "قلق للغاية" بشأن الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي ودعا جميع الأطراف إلى تهدئة التوتر.

وأضاف دوجاريك في بيان: "وسط تقارير عن هجوم عسكري محتمل على مقلي عاصمة الإقليم، فإنه يحث قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".