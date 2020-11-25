شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تدعو لوقف إطلاق نار فوري بأفغانستان وتتعهد بـ 1.5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار فورا في أفغانستان وقال إن أي تحرك لإقامة إمارة إسلامية سيؤثر على الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد.

وقال جوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بجنيف لجمع الأموال لأفغانستان «يجب ألا يكون وقف إطلاق النار نتيجة للعملية (عملية السلام)، بل يجب أن يواكب العملية من اليوم، وأي محاولة لإقامة إمارة إسلامية مجددا سيكون لها تأثير على مشاركتنا السياسية والمالية».

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس إلى «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار» في أفغانستان لخلق بيئة محفزة لمحادثات السلام التي تجرى مع حركة طالبان في الدوحة.

وأضاف خلال مؤتمر بشأن أفغانستان في جنيف أن «عملية شاملة يتم فيها تمثيل النساء والشباب وضحايا الصراع على نحو مجد توفر أفضل أمل للسلام المستدام».

وتابع «التقدم نحو السلام سيسهم في تنمية المنطقة بأسرها وسيكون خطوة حيوية نحو عودة آمنة ومنظمة ولائقة لملايين النازحين الأفغان». تعهد الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على تعهده بمنح أفغانستان 1.2 مليار يورو (1.43 مليار دولار) في مؤتمر للمانحين في جنيف.

وقالت يوتا أوربيلينن مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية «في 2016 أظهر الاتحاد الأوروبي التزاما قويا إزاء أفغانستان بتعهده بمنحها 1.2 مليار يورو على مدى أربعة أعوام». وأضافت «يسرني أن أعلن اليوم أننا مستعدون للإبقاء على هذا المستوى من الدعم على مدى أربعة أعوام».

وقالت بريطانيا إنها ستتعهد بمنح أفغانستان مساعدات قيمتها 227 مليون دولار، وذكر بيان أصدرته البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف أن بريطانيا تتعهد بتقديم 155 مليون جنيه إسترليني (207 ملايين دولار) لدعم السلام والاستقرار في أفغانستان و«تحسين القدرة على التعليم وتوفير البنية التحتية الحيوية».

وأضاف البيان أنها «ستعلن أيضا عن منح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 15 مليون جنيه (20 مليون دولار) إضافية لأفغانستان».