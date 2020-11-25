شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليوناني: تركيا تواصل الاستفزازات والان نبدء بالتفاصيل

أدان بيان لوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أمس الإجراءات الاستفزازية الجديدة لتركيا شرق المتوسط، وقال إن أنقرة بأفعالها غير القانونية الجديدة لا تعزز منظور الحوار مع بلادنا، وأضاف أنه ليس من السهل على تركيا خداع الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن تركيا تصعد عملياتها الاستفزازية والسلوك العدواني وغير القانوني، وقال إن تركيا منذ أغسطس وحتى الآن تكثف باستمرار أعمالها غير القانونية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، منتهكة بشكل صارخ القانون الدولي وقانون البحار.

وقال وزير الخارجية اليوناني إن أنقرة تحاول بالقوة خلق سوابق على حساب دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ديندياس أن تركيا تتعامل بازدراء مع المواقف والقرارات الواضحة للاتحاد الأوروبي، وأيضا دعوات المجتمع الدولي.

وتابع الوزير ديندياس إن تركيا للأسف أضاعت فرصة مهمة أخرى لإنهاء سلوكها غير القانوني المستمر.

وقال البيان من الواضح والمألوف الآن في أوروبا أن تركيا قد اختارت التصرف بطريقة تخريبية بموجب القانون الدولي والأهداف الأوروبية. وأضاف لقد اختارت أن تكون عاملا مزعزعا للاستقرار، وخطيرا لأمن المنطقة وكذلك بالنسبة للأولويات والقيم التي يعبر عنها الاتحاد الأوروبي ويعززها.